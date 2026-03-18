Die Vorsitzende des Vereins Schüler für Tiere aus Herxheim, Sabine Luppert, hat es in die letzte Runde der Nominierten für den Bürgerschafts- und Engagementpreis „Druck machen – Für die Umwelt!“ der Deutschen Umwelthilfe (DUH) geschafft. Die Förderschullehrerin gehörte laut einer Mitteilung des Vereins zu den letzten fünf ausgewählten Kandidaten bundesweit in der Kategorie Umweltschützer im Staatsdienst/Harald-Kächele-Preis. Aus mehr als 700 Vorschlägen hatte die DUH demnach zehn Nominierte aus der Zivilgesellschaft und jeweils fünf aus den Bereichen Recht und Staatsdienst ausgewählt. Ab Anfang Dezember konnten dann mehr als 20.000 Menschen in Deutschland mitentschieden, wer gewürdigt wird. Bei der Preisverleihung im Museum für Kommunikation erklärte DUH-Bundesgeschäftsführers Jürgen Resch laut Mitteilung: „Gerade in der aktuellen Zeit brauchen wir mutige Menschen, die sich für die Natur, das Klima und eine lebendige Zivilgesellschaft einsetzen. Menschen, die Druck machen für die notwendigen konkreten Veränderungen. Und die durch ihr Vorbild auch anderen Mut machen und ganz konkret aufzeigen, wie David gegen Goliath gewinnen kann.“