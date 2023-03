Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die 3D-Druck-AG der Konrad-Adenauer-Realschule plus in Landau hat einen 1,40 Meter langen Tyrannosaurus rex gebaut. Der wandert jetzt in den Zoo. Die Schüler sind mit Feuereifer bei der Sache und haben schon wieder neue Ideen.

61 Teile, bestehend aus rund 1000 Metern Filament – also das thermoplastische Ausgangsmaterial, gedruckt in über 200 Stunden. Das Ergebnis: ein 1,40 Meter langer Tyrannosaurus rex im Maßstab