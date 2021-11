Das Eduard-Spranger-Gymnasium in Landau greift die Idee des Adventskalenders auf, aber diesmal etwas anders. Die Schüler öffnen nicht wie sonst ein Fensterchen, um ein kleines Geschenk oder eine Überraschung für sich selbst zu finden, sondern sie füllen im übertragenen Sinne einen Adventskalender mit Geschenken für die Landauer Tafel. An vier Tagen im Advent, 30. November sowie 7., 14. und 22. Dezember, werden in der ersten Pause im Hof Körbe mit Waren für die Landauer Tafel gefüllt, die von den Schülern gespendet werden. Die Aktion wird begleitet von adventlichen Texten und vorweihnachtlicher Musik der Bläserensembles des ESG.