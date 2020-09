Die Stadt verteilt knapp 1000 iPads an Landaus Schulen. Davon sollen vor allem die Kinder einkommensschwacher Eltern profitieren. Wer kriegt welche?

Da die Tablets nicht für alle Schüler ausreichen, entscheiden die Schulen, wer ein Gerät bekommt, erklärt Schuldezernent Maximilian Ingenthron (SPD). Die Schulen könnten sich entscheiden, die Tablets nach Bedürftigkeit zu verteilen oder sie bevorzugen beispielsweise Prüfungsjahrgänge und Einstiegsklassen.

Nach der Ausgabe bleiben die Geräte bei den Kindern. Wird eines verloren oder geht es kaputt, ist „game over“. Ein neues gebe es dann nicht, stellt Ingenthron klar. Nach Ende der Schullaufbahn sollen sie von den Schülern zurückgegeben werden, die iPads sind Eigentum der Stadt Landau. Die Verteilung solle in rund sechs Wochen starten, falls die Geräte wie versprochen geliefert werden.

Mit den iPads will die Stadt Kinder benachteiligter Familien unterstützen – aus diesem Grund seien beim Verteilen die Förderschule Nordringschule und das Berufsvorbereitungsjahr an der Berufsbildenden Schule leicht bevorzugt worden, sagt Ingenthron. Ansonsten habe sich die Stadt bei der Zuteilung der Geräte an die Zahl der erfolgreichen Anträge auf Lernmittelfreiheit orientiert. Aber: Er hätte sich gewünscht, dass man in Berlin „das Pferd von anderer Seite aufgezäumt“ und die iPads im Bildungs- und Teilhabepaket angedockt hätte. So wären die Tablets unter die Lernmittelfreiheit gefallen, und auch künftige Schülergenerationen hätten diese Ausstattung erhalten.

Stadt verzichtet auf Stifte

Die Geräte der Firma Apple seien im Rahmenvertrag des Landes enthalten, erläutert Ingenthron. Die Stadt könne sie ohne Ausschreibung bestellen – schneller könne man die Tablets nicht besorgen, betont der Bürgermeister. Auch gebe es einen deutlichen vertraglich festgelegten Rabatt. „Apple hat außerdem sehr gute Software für die Unterrichtsgestaltung.“

Bei dieser einmaligen Aktion kommt das Geld aus dem Digitalpakt Schule. 812 der 977 Geräte bezahlt der Bund, 165 legt das Land drauf. Die iPads zum Einkaufspreis von rund 372 Euro pro Stück werden ohne Stifte bestellt. „Wir wollten in Geräte investieren, nicht in Ausstattung“, sagt Ingenthron.