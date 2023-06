Junge Leute spielerisch für das Handwerk zu begeistern – das ist das Ziel des Schulwettbewerbs „Mach was!“ Landauer Gesamtschüler haben viel dabei gelernt. Und sie haben einen Erfolg zu verbuchen.

Die Integrierte Gesamtschule (IGS) Landau schafft es mit ihrem Projekt „Mobile-Sattmacher-Theke“ unter die Gewinner des Handwerkswettbewerbs „Mach was!“. Über 100 Schulen haben an der Initiative der Adolf Würth GmbH & Co. KG unter der Schirmherrschaft der Aktion Modernes Handwerk mitgemacht. Am Samstag ist Preisverleihung.

Nur die besten 50 Projekte schafften es ins öffentliche Online-Voting, bei dem für die Favoriten gestimmt werden konnte. Die Top-10-Projekte aus dem Voting wurden einer Jury vorgelegt, heißt es in einer Pressemitteilung von Ulrich Roos von der IGS. Er landete mit seiner Klasse unter den erfolgreichsten Drei.

Jetzt haben die Schüler alles schnell zur Hand. Foto: IGS

Ein Blickfang

Die 19 Schüler der Klasse 9 haben folgendes Projekt in die Tat umgesetzt: Für die Schülerfirma Sattmacher bauten sie eine leicht transportierbare Theke, die ab jetzt beim wöchentlichen Verkauf von Smoothies, Müsli, Suppen oder Würstchen im Einsatz ist. Bisher mussten die Sattmacher ihren Verkaufsstand aufwendig auf- und abbauen sowie Stromkabel für Wärmebehälter verlegen. Dies entfällt nun alles, denn die neue Theke beherbergt alles, was zum Verkauf notwendig ist. Sie ist mit Steckdosen ausgestattet und das ausgefräste Logo der Sattmacher und der Thekenschutz sind futuristisch mit LED-Bändern beleuchtet. „Die Theke ist ein richtiger Blickfang und erleichtert unsere Arbeit enorm“, schwärmt Jannes Mandlmeir vom Sattmacher-Team. Er hat, wie die anderen der Technikgruppe, die Theke mitentwickelt und gebaut.

„Mit Hilfe eines Prototyps haben wir zuerst die Schwachstellen bemerkt und diese verbessert“, berichtet Matthis Schulz. Unerwartet war für ihn, dass durch die Beobachtungen am Prototypen doch noch viele Verbesserungsmöglichkeiten auffielen und umgesetzt werden konnten. „Die Theke wurde niedriger und die Verkaufsfläche länger als wir zunächst geplant hatten“, ergänzt Maxime Hauck. „Ich habe beim Projekt gelernt, dass es hilfreich ist, ein Modell vorab zu bauen und zu testen. Vor allem wenn man in einer Gruppe arbeitet, man kann so das spätere Produkt verbessern. Weil wir das erste Modell im Maßstab abgeben mussten, konnte ich mein Wissen nochmals auffrischen“, bilanziert Lasse Stenz. „Wir haben alles gut ausgeklügelt und es war super organisiert. Ich habe gelernt, mit Werkzeugen umzugehen. Und das Beste ist, dass ich über das Projekt meine Lehrstelle bei AC-Elektro bekommen habe“, erzählt Kiano Seemann.

Der neue Tresen dient der Schülerfirma Sattmacher. Archivfoto: Kreishandwerkerschaft

Fachleute beraten

Bei der Umsetzung erhielten die Schüler fachliche Unterstützung vom Wolfgang Heiden, Schreiner und Chef von WoPlan/Cabinet Landau, Christoph Hagenbuch und Elektrikermeister Andre Deck mit Azubi Maximilian Woller von AC Elektro Billigheim, Stefan Knöringer, Chef von Watercut Neustadt-Lachendorf, sowie von der Industriedesignerin Anita Sollwedel.

„Das ist gerade das Besondere an diesem Wettbewerb, unterschiedliche Fachleute helfen beratend mit und kommen dafür mit unseren Schüler:innen zusammen. Sie machen so Lust auf Praxis und auf handwerkliche Berufe und geben ganz persönliche Einblicke in ihre Tätigkeitsfelder“, erläutert Ulrich Roos, der als Techniklehrer die Verantwortung für das Projekt hat. Besonders hat ihn gefreut, dass seine ehemaligen Technikschüler Andre und Christoph die Gruppe unterstützt haben.

Blick hinter die Theke. Foto: IGS

Gut investiertes Geld

Der Kontakt entstand über einen Aufruf der Mitgliedsbetriebe der Kreishandwerkerschaft Südpfalz. „Ich war natürlich absolut begeistert, als sich plötzlich herausstellte, dass sich ehemalige Schüler, die jetzt selbst einen Betrieb führen, an dem Projekt beteiligen und zurück an ihre ehemalige Schule kommen“, unterstreicht Melanie Böhm von der Kreishandwerkerschaft.

Mit dem Startgeld von 1000 Euro, das die Gruppe von der Firma Würth erhielt, konnte nur ein Teil der Kosten bestritten werden. Der Förderverein der IGS Landau unterstützte die Aktion, die Betriebe halfen kostenfrei, aber auch die Sattmacher mussten einen Teil der Kosten übernehmen. „Das ist gut investiertes Geld“, meint Mathias Fischer, der zusammen mit Sascha Scherrer die Sattmacher betreut. „Und wir haben ja jetzt dafür auch ein kleines Schmuckstück bekommen, das unserem Verkauf echt hilft und verbessert“, ergänzt Scherrer.

Die Theke lässt sich auch zusammenklappen. Foto: IGS

Wettbewerb etablieren

Natürlich freut es die Truppe, unter die Top Drei aus über 100 Teilnehmern geschafft zu haben. Welche Platzierung sie erreicht haben, wird erst bei der Preisverleihung am 24. Juni in der Würth-Firmenzentrale in Künzelsau bekanntgegeben. Die Landauer Technikgruppe fährt hin.

Die Würth-Gruppe ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Montage- und Befestigungsmaterial. Für die Unterstützung der Schulprojekte wendet Würth über 500.000 Euro auf. Ziel ist es, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, spielerisch Berufspotenziale aufzuzeigen und junge Menschen für das Handwerk zu begeistern. Aufgrund der großen Resonanz soll der Wettbewerb künftig fest an Schulen etabliert werden, heißt es in der Mitteilung der IGS.

Info

Infos unter www.handwerkswettbewerb.de