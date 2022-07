Nach zwei Jahren Zwangspause konnten in diesem Jahr wieder im Stadtwald Landau auf dem Taubensuhl die Waldjugendspiele stattfinden – bereits in der 40. Auflage. Laut dem Forstamt Haardt haben 53 Schulklassen mit über 900 Kindern aus dem Umfeld von Landau, Neustadt und Annweiler teilgenommen. An zwei Tagen konnten diese im Herzen des Biosphärenreservats Pfälzerwald Fragen aus Wildbiologie und Umweltschutz lösen und einige leichte sportliche Aufgaben bestreiten. Als Sieger gingen die Klasse 3a der Hainbuchenschule Hochstadt und die Klasse 3d der Grundschule Annweiler hervor. Sie bekommen freien Eintritt in den Kletterpark Kandel.