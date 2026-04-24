Der Wild- und Wanderpark in Silz ruft Grundschulklassen im Kreis Südliche Weinstraße auf, Informationsplakate zu ausgewählten Tierarten zu gestalten.

Die Aktion ist laut einer Pressemitteilung des Landkreises Südliche Weinstraße anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Fördervereins Wildpark Silz geplant. Das soll im August im Park gefeiert werden. Die prämierten Plakate werden auf Aluminium gedruckt und im Parkgelände aufgehängt. Einsendeschluss ist der 31. Mai.

Teilnehmen können Grundschulklassen aus dem Landkreis. Zur Auswahl stehen die Tierarten Pony, Wiesent, Ziege, Wildschwein und Damwild. Das Originalplakat im DIN-A3-Format kann per Post an den Wild- und Wanderpark Südliche Weinstraße GmbH, Hauptstraße, 76857 Silz geschickt, oder persönlich im Park eingereicht werden. Auf dem Plakat müssen Klasse, Schule oder eine Ansprechperson klar erkennbar vermerkt sein. Die Gewinnerklasse erhält einen Tag im Wild- und Wanderpark mit einem Ranger. Fragen sind per E-Mail an Foerderverein@wildpark-silz.de möglich.

Der Förderverein Wildpark Silz unterstützt den Park seit 20 Jahren, unter anderem in den Bereichen Umweltbildung, Natur- und Umweltschutz sowie Öffentlichkeitsarbeit. Vorsitzender ist Christian Burkhart, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels (CDU). Landrat Dietmar Seefeldt (CDU) gratuliert dem Förderverein zum 20. Geburtstag: „Die Mitglieder leisten sie einen wichtigen Beitrag für die Umweltbildung und fördern den verantwortungsvollen Umgang mit unserer heimischen Tier- und Pflanzenwelt“, wird er in der Pressemitteilung zitiert. Daniel Kraus, Geschäftsführer des Wild- und Wanderparks, ergänzt: „Der Förderverein unterstützt nicht nur unsere jährliche Baumpflanzaktion zum Tag des Baumes, sondern hat zum 50-jährigen Parkbestehen auch zahlreiche weitere Bäumchen gesetzt, wofür wir sehr dankbar sind.“ Der Wildpark sei nicht nur ein Ort der Erholung, sondern auch ein lebendiger Lernort für die nächste Generation, sagt Christian Burkhart. Der Park besteht seit über fünfzig Jahren und zeigt zahlreiche europäische Tierarten.