Am Samstag gegen 14 Uhr hat eine Postbotin an einem Anwesen in Schweighofen geklingelt, um Post zuzustellen. Als ein Bewohner die Haustür öffnete, gelang es einem Schäferhund, durch einen kleinen Spalt am Besitzer vorbeizukommen. Das Tier verbiss sich im Bein der Postbotin. Diese musste vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Postgewerkschaft DPVKOM berichtet, dass die Deutsche Post DHL im vergangenen Jahr 1747 Hundebisse verzeichnet hat. 2020 hatte es sogar 1831 Hundeangriffe auf Zusteller gegeben. Davon hatten 1060 eine Krankschreibung von einem Tag oder länger zur Folge. Die Post schult ihre Zusteller im Umgang mit aggressiven Tieren, und diese werden auf ihren Handscannern gewarnt, wenn sie ein kritisches Grundstück ansteuern.