Die Stadtholding Landau wird am Mittwoch, 7. Oktober, die Sauna im Freizeitbad La Ola in Landau wieder anwerfen. Seit Schließung des Freibades Anfang September war nur die Wasserwelt im La Ola wieder geöffnet worden. Die Therme in Bad Bergzabern hatte schon im Juni die Sauna wieder angeschaltet.

Die Besucher können alle Saunen nutzen, die eine Betriebstemperatur von über 60 Grad haben. Die Dampfbäder bleiben geschlossen, informiert La-Ola-Betriebsleiter Christof Drost. Auch auf Aufgüsse und Wedeltechniken muss zunächst verzichtet werden, dafür würden Duftstoffe eingesetzt. Laut Drost gelten die Hygieneregeln, die Lüftungssteuerung werde angepasst. Der Stadtholding liege die Gesundheit der Gäste sowie der Mitarbeiter sehr am Herzen, deshalb gebe es Wegekonzepte und Schilder, die auf Personenobergrenzen für die Saunen und Ruhebereiche hinweisen.

In einem ersten Schritt kann die Saunalandschaft immer mittwochs bis sonntags von 10 bis 22 Uhr von gleichzeitig 150 Gästen genutzt werden. Bei der Berechnung der Besucherobergrenze wurde der Außenbereich als Sicherheitspuffer nicht berücksichtigt, so dass in einem nächsten Schritt, sollten sich die Abläufe bewähren, eine Anpassung der Besucherzahlen nach oben vorgenommen werden kann.

Bad und Sauna in Ferien täglich geöffnet

Während der Herbstferien sind sowohl die Wasserwelt als auch die Saunalandschaft täglich von 10 Uhr bis 22 Uhr geöffnet. An den Wochenenden kann auch die Textilsauna genutzt werden, die sonst geschlossen bleibt. Mit an den Start gehen das Massage-Team sowie das Feel-guud-Restaurant.

Oberbürgermeister Thomas Hirsch, auch Geschäftsführer der Stadtholding, betont, dass versucht worden sei, das Besucherverhalten in dieser nicht einfachen Zeit einzuschätzen und die Wünsche der Gäste zu berücksichtigen. „Wir werden ein noch größeres Defizit ausweisen müssen.“

In der Wasserwelt sind alle Becken geöffnet und auch die Kleinkind– und Riesenrutsche wieder in Betrieb. Für die Fitness- und Schwimmkurse gibt es noch einzelne freie Plätze. In den Herbstferien bietet das La Ola weitere Kinderschwimmkurse an.

Zwar gibt es Eintrittskarten an der Tageskasse, aber wer Warteschlangen vermeiden möchte, kann die Karten auch online lösen unter ww.la-ola.de.