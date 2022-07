Zur Eröffnung der barrierefrei ausgebauten Markwardanlage hat die Stadt Annweiler am Samstag das beliebte Saumuldenrennen auf dem Schwanenweiher wieder aufleben lassen. In der Vergangenheit hatte es immer der Karnevalverein Annweiler veranstaltet. 13 Teams stellten sich der Herausforderung, in Saumulden die Strecke auf dem Teich in der besten Zeit zu absolvieren. Mit 1,51 Minuten gewann das Team „Die Spontanen“, gefolgt von den „Rettungsschwimmer an Bord“ mit 1,54 Minuten und dem Team „Die Tiefseetaucher“ mit 2,07 Minuten. Als Hauptpreis winkte ein Monopolyspiel Deutsche Weinstraße, bei dem auch Annweiler vertreten ist. Zudem bekam jeder Teilnehmer einen exklusiven Dubbeglasdeckel „Saumuldenrennen 2022“. Alle waren sich einig, dass Saumuldenrennen muss im Terminkalender der Stadt wieder einen festen Eintrag bekommen.