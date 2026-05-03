Die Stadt Landau wird künftig eigene Mitarbeiter beschäftigen, die einige Schulen im Stadtgebiet reinigen sollen. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Im kommenden Jahr sollen acht bei der Stadtverwaltung angestellte Vollzeitkräfte acht Landauer Innenstadtschulen reinigen.

Dabei sollen zwei Pakete entstehen. Das eine besteht aus der Konrad-Adenauer-Realschule plus, dem Otto-Hahn-Gymnasium, dem Max-Slevogt-Gymnasium, der Nordringschule und der Pestalozzi-Grundschule. Das zweite umfasst die IGS, das Eduard-Spranger-Gymnasium sowie Teile der Paul-Moor-Schule. Durch die Bündelung von Schulen sollen mögliche Personalausfälle besser aufgefangen werden, betonte der für die Gebäude zuständige Bürgermeister Lukas Hartmann (Grüne).

Es handele sich um eine Pilotphase. Diese solle unter anderem zeigen, ob eigene Mitarbeiter besser reinigen als diejenigen der derzeit beauftragten Firma. Wie die Verwaltung bereits mehrfach betonte, liefere diese sehr schlechte und in manchen Fällen auch gar keine Leistung. Auch wenn so formal die Arbeitsstunden der Reinigungskräfte gesenkt werden, hofft die Stadt, dass die Sauberkeit sich deutlich verbessert. Sollte sich die Hoffnung erfüllen, könnte die Eigenreinigung ausgedehnt werden.