Sachschaden von 500 Euro hat der Fahrer eines Lastwagens hinterlassen, der nach Angaben der Polizei am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr im Bereich der Kapellenstraße/An den Kalköfen in Arzheim Unfallflucht begangen hat. Der Fahrer eines gelben Sattelzuges mit blauer Aufschrift hat eine Steinumrandung, Sandsteine sowie die Begrünung einer Verkehrsinsel beschädigt und ist einfach weitergefahren. Die Polizei Landau sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise geben können. Diese werden erbeten unter Telefon 06341 2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de.