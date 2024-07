In Deutschland fühlt sich laut Studien jeder Vierte einsam – und Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Darauf weist die Landauer Stadtverwaltung hin. Aus diesem Grund lädt Gleichstellungsbeauftragte Laura Hess in Zusammenarbeit mit Heike Mack zu einem gemeinsamen Stadtspaziergang für Frauen ein. Dieser erste Spaziergang der Reihe „Ladies walking & talking“ ist am Freitag, 19. Juli, um 19 Uhr. Treffpunkt ist vor dem Landauer Rathaus. Der Spaziergang für Frauen wird in regelmäßigen Abständen stattfinden. Wer Probleme hat, Rathaus zu erreichen oder etwas zur neuen Reihe wissen möchte, kann sich bei Laura Hess per E-Mail an gleichstellungsstelle@landau.de oder unter Telefon 06341 131080 melden.