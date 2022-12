Die Landauer Ortsgruppe der Naturfreunde kann sich über einen Zuschuss in Höhe von 27.700 Euro für ihr Naturfreundehaus Kiesbuckel freuen. Das Geld stammt aus dem Hüttenaufbauprogramm des Bezirksverbands Pfalz und soll für Sanierungsarbeiten genutzt werden. Dringend notwendig ist die Erneuerung der Küche, um den geltenden Sicherheits- und Hygienestandards zu entsprechen. Außerdem soll die Terrasse eine Überdachung erhalten. In der Vergangenheit hatte die Ortsgruppe, die derzeit 140 Mitglieder zählt, das gut 70 Jahre alte Haus, das unterhalb des Orensfelsens liegt, in mehreren Schritten in Eigenleistung renoviert. „Das einzigartige Hüttennetz ist ein besonderes Merkmal in der Pfalz“, so Bezirkstagsvorsitzender Theo Wieder. Es sei aus touristischen Gründen wichtig, dass es erhalten bleibe, weshalb sich der Bezirksverband Pfalz an den Kosten der Erneuerung beteilige. Der Bezirksverband Pfalz stellt seit 2018 jährlich 100.000 Euro für Hüttensanierungen im Pfälzerwald zur Verfügung.