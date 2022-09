Es ist eine Art unendliche Geschichte. Bei dieser Saga geht es aber nicht um ein Buch, sondern um die Queichheimer Sprunggrube. Nach fünf Jahren der Vernachlässigung ist sie nun wieder nutzbar, der mit Unkraut verwilderte Zustand wird aber immer wieder bemängelt. Die Sanierung, auf die man im Ort schon länger wartet, zieht sich weiter wie ein Kaugummi. Als die Stadt die Anlage von Grund auf sanieren wollte, scheiterte es am Geld. Das Angebot für die Arbeiten lag 200 Prozent über der vom Sportamt geschätzten Summe. Auf Nachfrage bei der Stadt heißt es, dass die Vergabe der Arbeiten nun auf der Tagesordnung der kommenden Stadtratssitzung am 27. September stehe. Wenn der Stadtrat zustimme, könne eine Firma final beauftragt werden und loslegen.  Bei den Arbeiten an der Grube soll der alte Sand komplett abgetragen und auch eine neue Außenbegrenzung angelegt werden. Außerdem wird laut Stadt eine neue Anlaufbahn in Tennenbelag angelegt. „Wenn alles nach Plan läuft, sind die Arbeiten bis zum Ende des Jahres abgeschlossen.“ Die Stadt widerspricht, dass die Anlage aktuell unbearbeitet sei. „Die Sprunggrube ist auch bis zum Beginn des Umbaus fester Bestandteil der Route unserer Stadionwarte. Sie wird in der Regel wöchentlich kontrolliert und bei Bedarf dann natürlich auch gepflegt“, teilt die Verwaltung mit. Die Kosten für die neue Sprunggrube in Queichheim liegen nach Angaben Stadt bei rund 37.000 Euro.