Der erste Hammerschlag ist getan: Das Bewegungsbad der Paul-Moor-Schule in Landau wird für rund drei Millionen Euro komplett saniert und umgebaut. Das teilen die Stadt und der Kreis Südliche Weinstraße gemeinsam mit. Auch die Wärmeversorgung des ganzen Gebäudes wird modernisiert. Noch im diesem Jahr wird die Gebäudetechnik ausgetauscht und das bestehende Bad durch eines mit modernem Edelstahlbecken sowie neuer Raumaufteilung und kinderfreundlichem Farbkonzept ersetzt. Auch die Fassade des Bads wird neu gedämmt und mit neuen Fenstern ausgestattet. Die Energieversorgung wird laut Mitteilung auf eine Luft-/Wasser-Wärmepumpanlage in Verbindung mit einem Gas-Brennwert-Spitzenlastkessel umgestellt. So könne unter anderem der CO 2 –Ausstoß von derzeit etwa 63 Tonnen auf circa 20 Tonnen reduziert werden.