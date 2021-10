Die Sanierung der Landauer Katharinenkapelle beginnt in diesen Tagen. Das teilt Bernhard Scholten für den Förderverein mit. Es drohen jedoch Kostensteigerungen.

Es wird bereits gearbeitet: Mittlerweile trenne eine Staubschutzwand in der Kapelle den Chor vom Kirchenschiff. Hinter der Wand, im Chor, werden die Orgel und weitere schützenswerte Dinge gelagert. Ab dieser Woche werde eine zweite Decke eingezogen, berichtet Scholten, der auch für die RHEINPFALZ schreibt, weiter. Die alte Decke sei an einigen Stellen beschädigt. Es gelte, ein Abstürzen einiger Teile zu verhindern. Nach heutiger Planung werde ab Mitte Dezember die Kapelle wieder für Gottesdienste und für andere Veranstaltungen nutzbar sein. Die erste Baumaßnahme koste rund 65.000 Euro. Eine Summe, die der Förderverein Katharinenkapelle vollständig selbst aus eigenen Mitteln bezahlen wird, sagt Scholten. Danach werde klar, was noch gemacht werden muss – und wie teuer das wird.

Förderverein plant Konzerte

Bereits jetzt stehe fest, dass die von innen auf die Außenwand aufgetragene Bitumenschicht entfernt werden muss. Kosten: rund 20.000 Euro. Nach der Abnahme des Putzes werde klar, ob noch weitere Malereien gesichert werden müssen. Von alt zu neu: Die Kapelle brauche eine neue Elektrik und eine neue Beleuchtung, die Fenster müssen bearbeitet werden und es gibt Überlegungen, eine Infrarot-Strahlungsheizung einzubauen, berichtet Scholten. Auch im Chor müssen einige schadhafte Stellen ausgebessert werden. Kosten für alles zusammen: rund 120.000 bis 140.000 Euro.

Geld, das der Förderverein laut Scholten in den kommenden beiden Jahren einsammeln muss. Man plane für Frühjahr und Herbst 2022 und für das Frühjahr 2023 mit weiteren Konzerten in der Katharinenkapelle. Zudem werde der Förderverein auch noch bei öffentlichen und privaten Stiftungen für Geld werben. „Es wäre großartig, wenn dann der zweite Teil der Sanierung in der zweiten Jahreshälfte 2023 erfolgen kann“, sagt Scholten weiter. Denn: „Dann wäre die Kapelle für das Stadtjubiläum 2024 gut gerüstet.“

Spenden

Wer dem Förderverein Katharinenkapelle helfen möchte, kann Geld auf folgende Konten spenden: Sparkasse Südliche Weinstraße, Iban DE77 5485 0010 0035 1162 68; VR-Bank Südpfalz, Iban: DE07 5486 2500 0000 7406 91 oder BB-Bank, Iban DE23 6609 0800 0007 6876 56