Die angekündigte Sanierung der Landauer Herrenbergstraße beginnt. Wie die Stadt mitteilt, wird der Abschnitt zwischen Godramsteiner Straße und B10-Brücke in den Osterferien saniert: Die Arbeiten sollen am Montag, 30. März, beginnen und bis voraussichtlich Freitag, 10. April, dauern.

Die Straße wird in dieser Zeit für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Die Umleitung von und nach Nußdorf erfolgt über Godramstein. Auch die Buslinien 500 und 521 werden entsprechend umgeleitet; die Haltestelle „Daimler“ entfällt. Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestelle „Bethesda“ auszuweichen.

Für die Abfallentsorgung richtet der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau Sammelstellen ein. Die betroffenen Anliegerinnen und Anlieger wurden bereits benachrichtigt; bei einer Informationsveranstaltung waren den Besuchern die Details des Vorhabens geschildert worden.