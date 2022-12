7,5 Millionen Euro bekommt die Stadt Landau vom Bund. Sie kommen aus dem Programm „Klimaschutz durch Radverkehr“. Der erste Teil davon ist nun ausgegeben, die Fortstraße wurde aufgehübscht.

Sie ist die Verbindungsstraße zwischen Universität und Innenstadt in Landau: die Fortstraße. Nach einem halben Jahr Bauzeit erstrahlt die im Abschnitt zwischen Altem Meßplatz und Zufahrt zur Universität sowie zur Konrad-Adenauer-Realschule plus frisch sanierte und umgestaltete Straße jetzt in neuem Glanz – und ist für alle Verkehrsteilnehmer sicherer und bequemer. Das teilt die Stadt mit. Die Trasse wurde als Mischverkehrsfläche gestaltet und als Fahrradstraße mit Freigabe für den Autoverkehr ausgewiesen. „Die Kosten für das Gemeinschaftsprojekt von Stadt und Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) liegen bei rund 842.000 Euro; der städtische Anteil von rund 567.000 Euro wird mit 90 Prozent vom Bund gefördert“, heißt es in der Mitteilung.

„Der Ausbau der Fortstraße ist das erste Projekt, das wir in Landau mit Mitteln aus dem Förderprogramm ,Klimaschutz durch Radverkehr’ umgesetzt haben – viele weitere werden folgen“, kündigt Verkehrsdezernent Lukas Hartmann (Grüne) an. Im Integrierten Mobilitätskonzept der Stadt sei die Fortstraße Bestandteil der Vorrangrouten für den Radverkehr und der bestehenden Fahrradzone; im Förderprogramm „Klimaschutz durch Radverkehr“ bilde sie einen wichtigen Teil zur Verbindung der Universitäts- und Schulstandorte im Stadtgebiet. Die Umgestaltung der Straße komme aber beileibe nicht nur den Fahrradfahrenden zugute, so Hartmann weiter: „Im Zuge der Bauarbeiten haben wir den viel zu schmalen Gehweg auf der Seite des Zoos zurückgebaut und die Fahrbahn direkt an die Zoomauer herangerückt. Dafür wurde der bisherige Gehweg auf der anderen Straßenseite deutlich breiter, was die Verkehrssituation in der Fortstraße spürbar übersichtlicher macht und für alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer entspannt.“

Im Zuge der Bauarbeiten wurden in der Fortstraße laut Stadtverwaltung der gesamte Verkehrsraum neugestaltet, der Straßenoberbau, die Wasserleitungen und die Straßenbeleuchtung erneuert und 70 Fahrradbügel aufgestellt. Die Ausweisung der Mischverkehrsfläche führe zu einem gleichberechtigten Miteinander der Verkehrsarten und senke die Geschwindigkeiten deutlich. Durch das gemeinsame Vorgehen auf Stadt- und Landesflächen sei ein harmonisches Gesamtbild entstanden, das den Zugang zur Universität deutlich aufwertet.