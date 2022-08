Zum dritten Mal war eine Godramsteiner Abordnung beim Kronkorkenfest in Bad Breisig. Die zwei Jahre Corona-Pause haben sich beim Spendenaufkommen bemerkbar gemacht, wie Ortsvorsteher Michael Schreiner berichtet. Denn die Südpfälzer hatten 3000 Kilogramm Kronkorken im Gespäck, ein Rekord.

Auch andernorts ist gut gesammelt worden, sodass auch die Gesamtmenge der in Bad Breisig gewogenen Kronkorken alles bisher Dagewesene sprengte. 41.800 Kilo kamen zusammen.

Ausrichter des Fests ist das Karnevalsklübchen Kraus. Die sechs Mannen, die jedes Jahr einen Karnevalwagen bauen und dabei so manche Bierflasche köpfen, haben sich angesichts des wachsenden Kronkorkenbergs irgendwann gedacht, das Metall sei zu schade für den Mülleimer.

Zwei Gramm pro Kronkorken

Recht haben Sie, denn das Metall kann wiederverwertet werden. Pro Kronkorken sind das zwei Gramm. 2016 hob das Clübchen das Fest aus der Taufe. Und 2018 waren die Godramsteiner zum ersten Mal dabei und steuerten nicht nur Kronkorken, sondern auch Spezialitäten aus der Südpfalz bei.

Michael Schreiner und Stefan Gerhartsreiter haben gekocht. Felix Kern, Sascha Christmann Sascha, Sabrina Gerhartsreiter und Tanja Gerhartsreiter haben sie dabei unterstützt. Die Erlöse aus dem Fest und der Ertrag aus dem Altmetall kommen dem Förderkreis krebskranker Kinder und Jugendlicher Bonn zugute. In diesem Jahre sind es 7777 Euro.

Zum Vergleich: 5228 Kilogramm Kronkorken brachten die Festbesucher 2018 auf die Waage, was einer Spendensumme von 2222 Euro gleich kam.

Die Godramsteiner haben viele mit ihrer Sammelleidenschaft angesteckt. So berichtet Schreiner, dass neben Privatleuten auch Gastronomen und Vereine für den guten Zweck sammeln. In der Godramsteiner Ortsverwaltung steht ein Behälter, in den zu den Öffnungszeiten gerne Kronkorken geworfen werfen können. Denn eines ist sicher: Im nächsten Jahr wollen die Godramsteiner in Bad Breisig einen neuen Rekord aufstellen.

Info

Wer die gute Sache unterstützen möchte, kann die Wegwerfartikel in der Ortsverwaltung, Godramsteiner Hauptstraße 96, abgeben oder sich unter Telefon 06341 131160 melden. Bei Bedarf werden sie auch abgeholt, versichert Michael Schreiner.