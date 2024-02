Der Wertstoffhof des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs Landau (EWL) beteiligt sich an der Kork-Kampagne des Naturschutzbundes (Nabu), indem er den wertvollen Rohstoff sammelt. Er wird dann in gemeinnützigen Werkstätten zu Dämmmaterial verarbeitet, der Verkaufserlös kommt laut Mitteilung Vogelschutzprojekten zugute. Seit zwei Jahren gibt es die Korksammelstelle des EWL bereits. Etwa 436 Kilogramm Korken haben die Landauer im vergangenen Jahr abgegeben. Der Wertstoffhof ist demnach eine der wenigen Sammelstellen in der Pfalz. Bundesweit gibt es 1300 offiziellen Rücknahmestellen.

Info

www.korkampagne.de