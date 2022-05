Die Landauer Firma Jurec-IT Social and Green Remarketing GmbH sammelt beim ersten Green-IT-Tag am Freitag, 13. Mai, von 9 bis 16 Uhr auf dem Landauer Rathausplatz vor der dm-Drogerie alte, ausgediente Handys und Festplatten. Die Daten werden von der Firma kostenlos und sicher vernichtet, wie Firmeninhaber Matthais Juchum versichert. Die Firma sammelt alte Computer und schaut, was noch brauchbar ist.