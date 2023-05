Das Landauer Freibad am Prießnitzweg hat am Samstag seine Pforten geöffnet. Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, kann ab sofort täglich geplanscht und geschwommen werden. Geöffnet hat das Bad jeweils bis 20 Uhr, montags, donnerstags, samstags, sonntags sowie an Feiertagen ab 9, dienstags, mittwochs und freitags schon ab 6.30 Uhr. Bürgermeister Maximilian Ingenthron und Stadtjugendpfleger Arno Schönhöfer weisen darauf hin, dass es mit dem Landau-Pass vergünstigten Eintritt gibt. Inhaber bezahlen am Prießnitzweg 50 Cent für Kinder und Jugendliche sowie 1 Euro für Erwachsene. Der reguläre Eintritt liegt bei 2,50 Euro beziehungsweise 4 Euro.