Pünktlich zum Pflanz-eine-Blume-Tag am 12. März startet die Saison der Bienenautomaten auf dem Roschbacher Bienenrundweg im Landauer Zoo. Die ehemaligen Kaugummiautomaten sind mit bienenfreundlichem Saatgut bestückt und sollen Passanten und Besucher motivieren, ihren Ort aufblühen zu lassen – und das nicht nur am Pflanz-eine-Blume-Tag. Für ein paar Münzen können bienenfreundliche Kapseln mit regionalem Saatgut gezogen werden, um die Nahrungsvielfalt für Bienen, Schmetterlinge und Co. weiter zu verbessern. Die gelben Automaten sind Teil eines bundesweiten Netzwerks aus über 200 Standorten, die von Vereinen, Schulen, Kommunen, Unternehmen oder Privatpersonen mit viel Engagement betrieben werden. Entstanden ist die Initiative der Bienenfutterautomaten 2019 aus einer Idee des Handwerksmeisters Everding und der Aktion „Lass deinen Ort aufblühen!“ des Frankfurter Bildungsprojekts „Bienenretter“.