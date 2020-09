Die Süwega-Halle wird im kommenden Monat abgerissen – und an ihrer Stelle könnten Parkplätze auf dem Alten Messplatz in Landau entstehen. Das sagte Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) bei einem Pressetermin am Freitag. Die Verwaltung halte gerade im Zusammenhang mit der Diskussion um Parkraum in der Innenstadt die Augen nach möglichen weiteren Parkflächen offen. Damit gerät die eigentliche Planung für den Platz ins Wanken: Der Hauptausschuss hatte bereits zu Jahresbeginn 2019 zugestimmt, dass am Standort der Süwega-Halle Hörsäle für die Uni entstehen könnten. Die Stadtverwaltung hat jedoch immer noch keine Informationen darüber, ob und wie das Land die Fläche nutzen möchte. Auch eine gemischte Nutzung des Platzes, Uni und Parkraum, sei denkbar, sagte Hirsch.