„Gehör finden – gehört werden. Archive und Audience Development in Verwaltung und Öffentlichkeit“ – unter diesem Motto treffen sich am Donnerstag und Freitag, 20. und 21. Juni, Archivare im Alten Kaufhaus in Landau, um bei der 83. Auflage des Südwestdeutschen Archivtags teilzunehmen. Deshalb bleiben das Archiv und das Museum bis Freitag geschlossen. Für Interessierte gibt es noch wenige Plätze, für die man sich per E-Mail an swat@kreis-reutlingen.de anmelden kann. Infos gibt es online unter www.landesarchiv-bw.de.