Themen wie der Krieg in der Ukraine, Terroranschläge, Femizide oder Hass im Netz stellen Medienschaffende immer häufiger vor die Frage, was und wie viel von dieser Gewalt gezeigt und besprochen werden kann oder muss und wie ein verantwortungsbewusster Umgang damit aussieht. Dieser Frage widmen sich die Südwestdeutschen Medientage unter dem Titel „Über Gewalt berichten – Aufklärung, Verantwortung und Grenzen“ am Montag, 22., und Dienstag, 23. Juni, im Protestantischen Bildungszentrum Butenschoen-Haus, Luitpoldstraße 8, in Landau. Experten unter anderem aus der Medienbranche und der Wissenschaft referieren laut Veranstalterangaben über verschiedene Aspekte der Darstellung von Gewalt. Teil der Medientage ist eine Fahrt zu der öffentlichen Abendveranstaltung „Die verunsicherte Gesellschaft: Gewalt, Angst und der Ruf nach Ordnung“ im Hambacher Schloss am Montag, 22. Juni, 19 Uhr, zu der ein Bustransfer eingerichtet ist. Anmeldungen für die Südwestdeutschen Medientage und die Abendveranstaltung sind bis 10. Juni über das Anmeldeformular der Evangelischen Akademie der Pfalz möglich. Dort gibt es auch weitere Informationen.