Unter dem Titel Südtiroler Heimatsterne treten Oswald Sattler, die Geschwister Niederbacher, Alexander Rier und das Kastelruther Männerquartett am Sonntag, 20. März um 19.30 Uhr in der Festhalle auf. Nadin Meypo moderiert den Abend. Die Schlager- und Volksmusikstars präsentieren eine musikalische Liebeserklärung an Südtirol und ihre Heimat. Der Veranstalter Artmedia verspricht einen Abend zum Träumen, Abschalten, Mitsingen und Schunkeln. Die Sänger sind alle sehr erfolgreich in ihrem Metier, mehrfach ausgezeichnet. Oswald Sattler, Mitbegründer der Kastelruther Spatzen, hat einst als Solokünstler den Grand Prix der Volksmusik gewonnen. Die Geschwister Niederbacher schafften bei diesem Wettbewerb den zweiten Platz. Nicht minder erfolgreich ist das Kastelruther Männerquartett. Schließlich ist auch Alexander Rier mit von der Partie. Der Sohn von Kastelruther Spatzen-Sänger Norbert Rier besingt die Liebe.

Tickets gibt es im Vorverkauf unter www.schlagershop24.com, bei den üblichen Vorverkaufsstellen oder unter Telefon 07223 9534466.