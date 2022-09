Am kommenden Samstag gibt’s wieder „Spass uff de Gass in de Bismarckstrass“ – das Südstadtfest wird wieder von 13 bis 17 Uhr in der Landauer Bismarckstraße gefeiert.

Wie Verena Hüttmann für das Stadtteilbüro des Ökumenischen Sozialzentrums ankündigt, wird es neben einer Hüpfburg auch zahlreiche Spiel- und Bastelangebote geben. Für Abwechslung sollen auch die Big Band der Maria-Ward-Schule und zwei tamilische Kindertanzgruppen sorgen. Ebenfalls mit dabei sein wird der Kinderchor aus Birkweiler. Zudem wird um 15.30 Uhr Seifenblasenkünstler und Zauberer DI Heini eine Vorstellung geben. Zum Fest lädt laut Ankündigung die Arbeitsgemeinschaft Runder Tisch Landau-Süd unter Federführung des Stadtteilbüros des Ökumenischen Sozialzentrums Landau zum Stadtteilfest in die Südstadt. Der Arbeitsgemeinschaft gehören kirchliche und kommunale Einrichtungen an.