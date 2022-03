Sechs Gebietskörperschaften – darunter Landkreise und Gemeinden – hätten Interesse an Gesprächen zur Südpfalzbahn geäußert. Das berichtete Landaus Mobilitätsdezernent Lukas Hartmann im Mobilitätsausschuss. Auch der Zweckverband und die Landesregierung hätten die Idee grundsätzlich befürwortet. Die Gemeinde Herxheim wolle zügig in ihren Gremien über eine Beteiligung an einer Machbarkeitsstudie für die Pläne debattieren.

Wie berichtet, will die Stadt Landau notfalls als Kommune selbst Züge innerhalb der Stadtgrenzen fahren lassen. Wünschenswert sei auch, dass sich andere Kommunen an gemeinsamen Bahnstrecken beteiligten und man Züge in Eigenregie von Annweiler nach Germersheim oder von Herxheim nach Landau fahren lassen könnte, sagte Hartmann bei der Präsentation der Idee im Februar.