Südpfalz Südpfalz-Wolf auf A5 getötet? Jetzt herrscht Klarheit
Die Ungewissheit um das Schicksal des Südpfalz-Wolfs bleibt: Der am 8. März auf der A5 bei Walldorf von einem Polizeiauto überfahrene Wolf ist nach Angaben des baden-württembergischen Umweltministeriums nicht das Tier, das sich seit Sommer 2025 im Raum Offenbach/Bellheim aufgehalten hatte. Das ergab jetzt die DNA-Analyse des Senckenberg-Instituts für Wildtiergenetik. Demnach stammte der getötete Rüde ursprünglich aus Sachsen und war auf Wanderschaft. Zuvor war spekuliert worden, ob es sich um den Südpfalz-Wolf handeln könnte, dessen Spur sich verlor. Den letzten gesicherten Nachweis gab es am 14. Oktober in der Verbandsgemeinde Lingenfeld. Wo sich der Jungwolf aus der Südpfalz befindet oder ob er noch lebt, ist damit weiter offen.