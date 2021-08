Die Stadt Landau und der Kreis Südliche Weinstraße kombinieren in der kommenden Woche „After-Work-Impfen“ mit Genüssen aus dem Foodtruck. Die gute Nachricht zum Wochenende: Die Impfquoten steigen um wenige Prozentpunkte.

Auf Basis der Daten des Landes sind aktuell in Landau 74,89 Prozent der Erwachsenen erst- und 67,68 Prozent bereits zweitgeimpft. Im Kreis SÜW haben 69,69 Prozent der Erwachsenen bereits ihren ersten und 63,83 Prozent ihren zweiten „Piks“ erhalten. Das entspricht einem Zuwachs von rund einem Prozent bei den Erstimpfungen und rund zwei Prozent bei den Zweitimpfungen, heißt es in einer Pressemitteilung der Behörden.

Panini oder Burger?

Um die Impfquoten weiter zu steigern, erweitert das Landesimpfzentrum Landau-Südliche Weinstraße seine Öffnungszeiten. Das habe sich in anderen Städten und Kreisen bezahlt gemacht, informieren Oberbürgermeister Thomas Hirsch und der Erste Kreisbeigeordnete Georg Kern. Das Impfzentrum öffnet am Dienstag, 17. August, und am Freitag, 20. August, jeweils bis 21 Uhr ohne Termin die Pforten. Neben dem „After-Work-Impfen“ hat das Team des Impfzentrums zwei Foodtrucks organisiert: Am Dienstag gibt es Paninis von der Metzgerei Weisbrod zu kaufen; am Freitag servieren die Gaumenfreunde Burger und Pommes. Wichtig: Das Impfen ist kostenlos.

In der kommenden Woche beginnen auch die Zweitimpfungen an der Uni Landau für alle, die bei der Sonderaktion im Juli den ersten Piks erhalten haben.