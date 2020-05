Nach der corona-bedingten Schließung öffnet die Südpfalz-Therme in Bad Bergzabern ab Montag, 18. Mai, wieder. Zumindest Teile davon.Der Badebetrieb ist noch nicht erlaubt, geöffnet werden die Bereiche Physiotherapie, Wellness, Salzgrotte, Kosmetik, Boutique und die Gastronomie im Foyer. Der Südpfalz-Therme hat zunächst nur an Werktagen auf. Von Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr können Gäste unter Einhaltung der Hygiene- und Schutzvorschriften die Angebote nutzen. Die Gastronomie startet bereits um 9 Uhr und hat auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet. Die vergangenen zwei Monate hat die Therme für Arbeiten genutzt, die eigentlich für die Revisionsschließung Ende Juni geplant waren. Deshalb muss die Therme dann nicht geschlossen werden. So lange Therme und Sauna noch geschlossen sind, verzichtet die Stadt auf die Erhebung von Gebühren auf den Parkplätzen bei der Therme und beim Haus des Gastes.

