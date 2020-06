Ab Mittwoch, 10. Juni, hat die Südpfalz-Therme in Bad Bergzabern wieder zum Baden und Saunieren geöffnet. Entsprechend der stufenweisen Lockerungen des Landes dürfen zu diesem Termin Hallenbäder, Saunen und Wellnesseinrichtungen wieder öffnen. „Auch wenn die Südpfalz Therme schon immer einen hohen Qualitäts- und Hygienestandard geboten hat, sind aufgrund der aktuellen Situation einige Maßnahmen und Regelungen gemäß der Hygieneverordnung des Landes Rheinland-Pfalz erforderlich“, informiert Geschäftsführerin Sandra Reichenbacher. Die genauen Informationen zur Corona-Etikette sind auf der Homepage unter www.suedpfalz-therme.de hinterlegt. Um den Abstand unter den Gästen zu gewährleisten, wird die Besucherzahl in Therme und Sauna beschränkt. Da noch nicht abzusehen ist, wie groß die Nachfrage tatsächlich sein wird, ist zunächst keine Vorabreservierung von Tickets oder Liegen geplant. Auch eine Begrenzung der Aufenthaltszeit sei zunächst nicht vorgesehen, so Reichenbacher.