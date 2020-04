Das Gesundheitsamt des Kreises Germersheim meldet den sechsten Toten in der Südpfalz im Zuge der Corona-Pandemie. Es handele sich dabei um eine betagte und schwer vorerkrankte Person, teilt der Kreis mit. Zudem haben sich im Laufe des Wochenendes haben sich drei weitere Sars-CoV2-Infektionen in der Südpfalz bestätigt. Neu erkrankt sind je eine Person aus dem Kreis Germersheim, der Stadt Landau und aus der Verbandsgemeinde Landau-Land. Das teilen die Kreisverwaltungen mit. Insgesamt gibt es nun 356 bestätigte Fälle in der Region. Davon entfallen 72 Fälle auf die Stadt Landau, 143 auf den Kreis Südliche Weinstraße und 141 auf den Kreis Germersheim. Mittlerweile gelten 272 Menschen als gesundet. 174 davon leben in SÜW/Landau, 98 im Kreis Germersheim. Die Anzahl der Verstorbenen bleibt bei zwei. Die Aufschlüsselung nach Verbandsgemeinden: VG Annweiler 10 Personen (5 davon gesundet), VG Bad Bergzabern 11 (9), VG Edenkoben 40 (39), VG Herxheim 27 (20), VG Landau-Land: 22 (15), VG Maikammer 11 (10), VG Offenbach 22 (18) und Stadt Landau 72 (58).