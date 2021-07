Nach der verheerenden Flut an der Ahr schwillt der Spendenstand auf dem Spendenkonto „Weinregion für Weinregion – Südpfalz hilft dem Ahrtal“ an. Bis Mittwochabend sind bereits knapp 175.000 Euro eingegangen, teilte die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße am Donnerstag mit. Es handelt sich um eine gemeinsame Initiative der Kreise Germersheim und SÜW, der Stadt Landau und der Sparkasse Südpfalz. Wer noch spenden möchte, kann dies tun unter dem Kennwort „Katastrophenhilfe Hochwasser“ auf das Konto der Sparkasse Südpfalz, IBAN: DE87 5485 0010 1700 2446 66, BIC: SOLA DES1 SUW. Empfänger ist der Landkreis Südliche Weinstraße.