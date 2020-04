Das Gesundheitsamt Landau Südliche-Weinstraße berät Einzelhändler, wie sie in ihren Geschäften die Auflagen zum Corona-Infektionsschutz einhalten können. Seit Montag dürfen Läden wieder öffnen, wenn sichergestellt wird, dass nicht mehr als ein Kunde pro 10 Quadratmeter darin ist und ein paar weitere Regeln eingehalten werden. Die Handreichung des Gesundheitsamtes Landau – Südliche Weinstraße bietet in Kurzform einen Maßnahmenplan zur Händehygiene sowie zu Abstandsregelungen, Hygiene im Verkaufsraum und zum Tragen von Masken. Das Gesundheitsamt empfiehlt das Tragen von Alltagsmasken („Community-Masken“) für das Personal. Die Stoffmasken stellen zwar keinen sicheren Schutz gegen das Corona-Virus dar, beugen jedoch zumindest in einem begrenzten Umfang der Verbreitung von Tröpfchen vor und können das Risiko von Infektionen reduzieren. Außerdem sollen für die Mitarbeiter eine Waschgelegenheit mit warmem fließendem Wasser, Seife, Einmalhandtüchern und Flüssigdesinfektionsmittel zur Verfügung gestellt werden. Bei der derzeitigen Desinfektionsmittelknappheit könne notfalls Alkohol mit mindestens 70 Prozent verwendet werden.