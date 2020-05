Seit Freitag hat es in der Südpfalz nur eine nachgewiesene Corona-Neuinfektion in der Südpfalz gegeben, und zwar im Kreis Germersheim. Dort sind bisher 147 Infektionen nachgewiesen worden. Fünf Menschen sind gestorben, 122 wieder gesundet. Somit gibt es dort noch 20 Infizierte. Im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau hat sich seit Freitag keine weitere Infektion bestätigt. Von den 221 nachweislich Infizierten sind vier gestorben und 212 wieder gesundet. Es sind also noch vier Menschen infiziert.