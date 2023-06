Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Südpfalz-CDU stellt am Mittwoch, 8. Juli, 19.30 Uhr, in der Kaiserberghalle in Göcklingen ihren Kandidaten für die Landtagswahl am 14. März 2021 im Wahlkreis 49/Südliche Weinstraße