In der Südpfalz sind von Mittwoch auf Donnerstag 222 Corona-Neuinfektionen nachgewiesen worden, 99 im Kreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau sowie 123 im Kreis Germersheim. Die Inzidenzen (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen) liegen nun in Landau bei 351,3, an der Südlichen Weinstraße bei 337,6 und im Kreis Germersheim bei 495,3. Der Landeswert liegt bei 193,5. Besonders betroffen sind die jungen Leute: Bei den Unter-20-Jährigen betragen die Inzidenzen 532 in Landau, 576,6 im Kreis SÜW und 701,6 im Kreis Germersheim. Der Landesschnitt in dieser Altersgruppe liegt bei 301,7.