Derzeit seien über die Hälfte der 47 Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeiten in den südpfälzischen Krankenhäusern frei. Darauf weist Thomas Gebhart, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium hin. Der Gesundheitssektor in der Südpfalz habe schnell reagiert und vorausschauend gehandelt. Es sei nun möglich, in den Krankenhäusern wieder mehr Operationen und andere wichtige Behandlungen zu starten, sagt der CDU-Bundestagsabgeordnete. Ab Mai sollen zudem weniger Kapazitäten für Corona-Patienten frei gehalten werden müssen. Aber: „Es muss weiter daran gearbeitet werden, das Infektionsgeschehen so gut wie möglich zu kontrollieren und das Erreichte nicht zu gefährden. Die gesunkenen Zahlen bei den Neuinfektionen sind nur ein Zwischenerfolg“, betont Gebhart.