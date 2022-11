Bereit fühlte sich die Landauerin Luisa Weißflog selten. Weder für ihren Umzug nach Berlin, noch für die Gründung ihres eigenen Labels. Dennoch hat sie beides geschafft. Selbstvertrauen ist der Schlüssel, sagt die Designerin.

„Ich habe die Schule nie wirklich leiden können. Zu viele Regeln und zu viele Kategorien, in die man gesteckt wird. Deswegen bin ich auch immer aufgefallen“, erinnert sich die in Landau aufgewachsene Luisa Weißflog. Nach dem Abitur beschloss 27-Jährige, auszubrechen. Ihr neues Ziel: Berlin. Eine Stadt der Möglichkeiten, meint Weißflog, besonders für das Modeln. „Gerade in der Hauptstadt hat die Branche Fuß gefasst. Das bot sich natürlich an.“ Die ersten Wochen in der neuen Heimat gestalteten sich schwierig. Unter anderem fehlte Wohnraum. „Es hat etwas gedauert, aber schließlich bin ich in Berlin angekommen.“

In der Folge begann Weißflog ein Kommunikationsstudium und arbeitete nebenbei als Model. Schon seit ihrer Jugend habe sie sich mit Make-Up und Fotografie beschäftigt. „Zudem bin ich oft darauf angesprochen worden, ob ich mir das Modeln nicht vorstellen könnte.“ In Berlin machte Weißflog Foto-Shootings. „Vieles davon war nicht kommerziell“, sagt Weißflog. Die Label-Gründerin berichtet von Editorial-Shootings. Dabei werden auf eigene Kosten Bilder produziert und dann an große Unternehmen und Magazine verschickt, die diese veröffentlichen können. „Der Sinn dahinter ist Imageaufbau“, erklärt Weißflog. „Es geht weniger darum, wie viel Geld du kriegst, sondern mit wem du zusammengearbeitet hast.“

Während Corona zum Nähen zurückgefunden

Während Corona fand die 27-jährige zu ihrem Hobby, dem Nähen, zurück und exprimierte mit Schnittmustern. „Eben ein bisschen die Regeln brechen“, sagt Weißflog. „Das Muster, um ein Hemd zu machen, kennt man. Aber vielleicht kann man daraus auch etwas anderes schaffen.“ Das Nähen sieht Weißflog als kreativen Prozess an. Den Ausschlag für ihr Modelabel soll eine Freundin gegeben haben. Durch Zufall habe sie einen Blick auf Weißflogs Näharbeiten geworfen. „Da hat sie dann den Vorschlag gemacht, zusammenzuarbeiten.“ Im Anschluss erstellte Weißflog einen Film, den sie bei einer Ausstellung in Berlin präsentierte. Darauf zu sehen: Ihre erste Modekollektion, dazu Musik und Tanzeinlagen – Performance eben, sagt Weißflog. Die Reaktionen auf den Film fielen überwältigend aus. „Ich hätte nicht gedacht, wie gut es ankommt. Das war überraschend.“

Um alles unter einen Hut zu kriegen, gründete Weißflog Ende 2021 ihr erstes Label YNRY – „You’re Not Ready Yet“, Du bist noch nicht bereit. Damit wolle sie ausdrücken, dass sie noch nicht bereit für das sei, was sie mache. „Es erinnert mich daran, über mich selbst hinauszuwachsen.“ Die Parallele zum christlichen INRI ist bewusst gewählt. „Als Negativhommage und als Zeichen, sich von konservativen Konzepten zu lösen.“ Laut Weißflog ist das Label erfolgreich. „Allein 2022 hatten wir über 60 Shootings mit meinen Klamotten.“ Dabei arrangiert die 27-jährige das meiste selbst: Die Termine, die Produktion der Kleider, Konzepte für Veranstaltungen. „Die letzten Monate war viel zu tun“, berichtet Weißflog. Oft musste sie dreigleisig fahren. Neben ihrer Arbeit als Model kam das Label hinzu und ihre Masterarbeit. „Die habe ich jetzt zum Glück fertig.“

Weißflog möchte Geschlechter- und Körpernormen aufbrechen

Anfang Oktober nahm Luisa Weißflog am Premiere-Event „Homecoming“ in Landau teil. Unter dem Motto „Slow Fashion – No Gender/No Size“ stellte Weißflog ihre Arbeit vor. „Immer noch wird viel Wert darauf gelegt, binär zu denken“, erklärt es die 27-Jährige. „Das bedeutet, es wird gefragt, was der Mann oder die Frau tragen würde, und das möchte ich aufbrechen.“ Weißflog gehe es um Unabhängigkeit von Geschlechter- und Körpernormen. Ihre Klamotten sollen möglichst viele Menschen ansprechen. Sie selbst trägt gerne ihre eigenen Kleider, aber nicht nur. „Ich gehe natürlich auch shoppen. Oft kaufe ich aber aus zweiter Hand, um nachhaltiger zu sein.“

Um ein gutes Model zu sein, braucht es nach Weißflog drei Dinge: Engagement, ein gutes Selbstvertrauen und eine Scheiß-Egal-Haltung. „Gerade in der Modebranche mit so viel Konkurrenz ist man täglich mit Absagen und Ablehnungen konfrontiert. Da muss man drüber stehen und weitermachen.“ Nach der Hektik der letzten Monate möchte es die junge Label-Gründerin ruhiger angehen lassen. „Ich nehme mir erstmal zwei Monate frei von der Labelarbeit.“ Das hilft, die Kreativität zu fördern, sagt Luisa Weißflog. „Für das Jahresende plane ich wieder Veranstaltungen und ein Trip nach London steht auch noch an. Für alles Weitere wird mir das Universum die richtigen Signale senden.“