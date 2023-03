Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wehrpflicht, Dienstpflicht oder am besten gar kein Militär mehr? Dazu gehen die Meinungen weit auseinander. Wenn überhaupt, müssten auch Frauen und Migranten ran, sagt einer. Ein anderer meint, dass nicht alles, was in der Truppe unter Alkoholeinfluss gesagt oder gesungen werde, auch schon Extremismus wäre.

Eine allgemeine Dienstpflicht hält der südpfälzische CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart für sinnvoll. Er reagiert damit auf die von der neuen Wehrbeauftragten Eva Högl