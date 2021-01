Die Leute sind verärgert, genervt und verzweifelt: Die Hotline der Landesregierung zur Corona-Schutzimpfung ist so überlastet, dass es kein Durchkommen gibt. Die Anmeldung per Internet aber überfordert viele Südpfälzer über 80. Bei unserer Leseraktion wurde auch der Standort des Impfzentrums im Wörther Hafen kritisiert.

Das Telefon steht kaum still. Viele Leser nehmen am Donnerstag das Angebot der Lokalredaktion in Landau wahr und rufen an, um Unklarheiten bei der Corona-Schutzimpfung anzusprechen oder Fragen zu stellen. Manche lassen einfach mal ihrem Ärger freien Lauf, weil sie nicht weiter kommen oder nicht weiter wissen. Andere bieten Hilfe an.

In Landau leben nach Auskunft der Stadtverwaltung 3111 Frauen und Männer über 80 Jahre. Im Landkreis Südliche Weinstraße sind es 7808 Senioren in diesem Alter (Stand Jahresende 2019). Gemeinsam mit medizinischem Personal zählen die Hochbetagten zu denen, die als erste gegen Corona geimpft werden. Wer nicht im Heim lebt, muss sich selbst um seine Impfung kümmern. Das ist leichter gesagt als getan.

Das Gros der Anrufe gilt der Telefon-Hotline des Landes. „So was Blödes“, kommentiert Edith Wolf aus Leimersheim die Regelung. „Wenn’s gut geht, kommt eine Platte, dann drücken Sie die 1, dann kommt die nächste Platte ...“, schimpft die 81-Jährige, die einen Termin für sich und ihren 83-jährigen Mann vereinbaren möchte. Internet haben sie nicht. Seit Montag gefühlte hundert Mal hat Wolfgang Birkmeyer aus Herxheim die Nummer gewählt. „Das ist eine ganz große Unverschämtheit uns Bürgern gegenüber“, klagt der 80-Jährige. Das Sozialministerium schotte sich ab, das sei eine unsoziale Regierung bei dieser Impfung. Birkmeyer möchte unbedingt mit jemanden bei der Hotline sprechen, weil er klären müsse, ob seine 78 Jahre alte Partnerin gleich mitgeimpft werden könne. Die werde ihn schließlich nach Wörth fahren. Allerdings: Das widerspricht den Vorgaben, wonach erst Menschen über 80 Jahre dran sind und ansonsten nur Beschäftigte in Heimen und Kliniken.

Anrufe bei der Hotline sogar bis kurz vor 23 Uhr

„Hundert Mal langt nicht“, berichtet Renate Schönleber (77) aus Landau, die ihren 82-jährigen Mann über die Hotline anmelden möchte. „Peiffedeckel“, schimpft sie. Ihr Mann zweifele schon, ob er sich überhaupt impfen lassen soll. Auch Walter Borgards aus Leinsweiler legt Wert auf die unmittelbare Ansprache am Telefon, er wählt die Nummer alle zehn Minuten. 0800 5758 100 – Hildegard Bauer-Kuhn kann die Zahlenkombination schon auswendig. „Es ist aussichtslos, an einen Impftermin zu kommen“, klagt die 81-jährige Mörzheimerin, die es am Mittwoch sogar bis kurz vor 23 Uhr versucht hat. Einmal sei sie durchgekommen, dann aber wieder in einer Schleife gelandet – und gescheitert.

Davon kann auch Harry Brill ein Lied singen. „Heute ist der dritte Tag, an dem wir mindestens in stündlichem Abstand versucht haben, telefonisch einen Impftermin zu erreichen“, schreibt er. Per E-Mail sei es ihm einmal gelungen, allerdings erst nach vielen Fehlversuchen, wobei immer das gleiche Problem aufgetreten sei: Der Link am Ende des Formulars für „Abschicken“ wechselte zwar von blau auf orange, aber das Schreiben ging nicht raus. Nun habe er sehr viele vergebliche Versuche unternommen, um seine Frau Theresia anzumelden.

Die Antwort aus Mainz kann einige Tage dauern

Nicht zum Zuge gekommen ist auch ein Herxheimer, der seine Frau anmelden möchte. Er habe sie bereits zweimal online angemeldet und nichts gehört. Die RHEINPFALZ hat das Prozedere getestet. Bei einer Anmeldung unter www.impftermin.rlp.de erhält der Akteur eine Impfnummer und später eine automatisierte Antwort und die Ankündigung, dass der Impftermin noch bekanntgegeben werde. Das kann einige Tage dauern.

Der Herxheim fragt: Wie kann es sein, dass am Donnerstag bereits 227 Südpfälzer geimpft wurden, wo doch die Anmeldemöglichkeiten erst seit Montag gegeben sind und die Hotline hoffnungslos überlastet ist? Auch die Post-Benachrichtigungen sind bei vielen Leuten erst am Mittwoch eingetroffen. Dazu erklärt die Kreisverwaltung Germersheim, sie habe von den Anfangsschwierigkeiten gehört, die manche Menschen bei der Terminvergabe am ersten Tag gemacht hätten. „Beim heutigen Impfstart haben wiederum viele davon gesprochen, dass sie innerhalb weniger Minuten ihren Termin hatten und alles reibungslos funktioniert hat. Da die Terminvergabe durch das Land geregelt wird, ist es schwierig, hierzu valide Aussagen zu tätigen“, teilt die Pressestelle am Donnerstag mit.

„Angesichts leerer Stationen fühlt man sich veralbert“

Er sei mit der Organisation des Impftermins nicht überfordert, schreibt uns Siegfried