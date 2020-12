Bund und Länder haben heute einen harten Lockdown beschlossen. Ab Mittwoch gelten bundesweit verschärfte Regelungen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch sowie die Landräte Dietmar Seefeldt (Kreis Südliche Weinstraße) und Fritz Brechtel (Kreis Germersheim) zeigen Verständnis, bringen in einem Appell an Bund und Länder aber auch ihre Sorgen zum Ausdruck: „Aufgrund der stark steigenden Fallzahlen sehen auch wir die Notwendigkeit für einen harten Lockdown, fordern gleichzeitig aber auch, dass die Zeit genutzt wird, um zu planen, wie es danach weitergehen soll“, schreiben sie in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Die drei Verwaltungschefs setzen große Hoffnungen in die Corona-Impfung, die sie am Impfzentrum in Wörth vorbereiten. „Bis alle Menschen in Deutschland, die das wollen, auch tatsächlich geimpft wurden, wird es jedoch dauern. Wir können aber nicht von Lockdown zu Lockdown gehen. Deswegen brauchen wir Perspektiven für die Familien, für die Schulen, für Kultur und für Freizeiteinrichtungen“, betonen sie.