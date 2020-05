Hoffnung für die Gastronomie in der Südpfalz: Am Dienstag hat Alexander Schweitzer, SPD-Fraktionschef im Mainzer Landtag, gegenüber der RHEINPFALZ erklärt, sollte am Mittwoch in der Videoschalte der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel kein gemeinsamer Weg für die Wiedereröffnung von Restaurants, Kneipen und Cafés gefunden werden, werde Rheinland-Pfalz eine eigene Lösung anstreben. „Wir sind dazu bereit“, sagte der Südpfälzer. Es werde dann auch ein konkretes Datum für den Startschuss geben. Der werde deutlich vor Ende des Monats sein. Der Bad Bergzaberner sprach von Mitte Mai, also im Lauf der nächsten Woche. „Die Gastronomen brauchen dringend eine Perspektive. Und sie müssen sich auf die Wiedereröffnung vorbereiten können.“ Es müssten jedoch klare Regeln gelten, um Hygiene und Abstand einhalten zu können. „Es geht aber hier um eine Branche, die das nicht erst von Grund auf lernen muss. Viele Gastronomen machen sich Gedanken, das merke ich in Gesprächen“, sagte Schweitzer. Der Sozialdemokrat machte aber auch deutlich, dass es nicht so sein werde wie vor der Corona-Pandemie. „Wir werden nicht einfach zum Italiener spazieren und eine Pizza essen.“ Es werde beispielsweise notwendig sein, dass Kunden Plätze reservieren. Vorstellbar wäre auch, dass Bürger ähnlich wie beim Friseurbesuch ein Formular ausfüllen müssen, damit sie kontaktiert werden könnten, sollte ein Corona-Verdacht nach ihrem Gastronomiebesuch aufkommen. Schweitzer betonte, dass es nicht nur Außenbewirtung geben werde. „Wir dürfen diejenigen, die nur Plätze in Innenräumen anbieten könnten, nicht benachteiligen. Es gibt auch da die Möglichkeit, dass Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden können.“ Gerade für die Tourismusregion Südliche Weinstraße wäre die Wiedereröffnung von großer Bedeutung. „Das ist für uns eine ganz wichtige Wertschöpfungskette“, sagte Schweitzer. Nicht öffnen in diesem ersten Schritt würden jedoch Bars und Clubs, weil dort nur schwerlich Abstandsregeln eingehalten werden könnten.