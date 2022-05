Ein Landauer und ein Pole aus Lodz haben sich zusammengetan, um mit der Aktion „Brücke nach Lviv“ Hilfsgüter in die Ukraine zu bringen. Dringend benötigt werden dort Aderpressen. Ende Mai startet der nächste Transport. Erbeten werden auch Schuhe für die Soldaten.

Sie kennen sich seit 20 Jahren, Hans-Ludwig Tillner und Slawomir Kalkowski. Tillner ist Kaufmann im IT-Bereich, war europaweit unterwegs. Er unterstützt unter anderem den Weihnachtszirkus als Mitorganisator und ist in Landauer Vereinen aktiv. Daher habe er auch seit 20 Jahren Kontakte und Freunde in der Ukraine, aus der schon viele Artisten in Landau aufgetreten sind, erzählt er.

Slawomir Kalkowski ist Unternehmer in Lodz in Polen. Er hat ein Transportunternehmen und eine Kfz-Werkstatt und arbeitet drei Monate im Jahr in Deutschland, zuletzt an seinem Stand „Gourmet Spezialitäten“ in der Fressgasse auf dem Maimarkt in Landau. „Zehn Tage nach Kriegsbeginn hat mich Slawomir angerufen und gesagt, wir müssen was machen, machst du mit“, erzählt Hans-Ludwig Tillner.

Lebensgefahr

Er musste nicht lange überlegen und ist sofort aktiv geworden, hat Hilfsgüter in Landau gesammelt. Den Transport organisierte Slawomir Kalkowski bis Lodz und von dort aus bis Lviv, zu deutsch Lemberg. Die Hilfsgüter wurden dann von Lviv in Zusammenarbeit mit dem ukrainischen Zivilschutz zum Teil bis an die Front transportiert, auch unter Einsatz des Lebens der Fahrer.

Kalkowski zeigt das Foto eines Autos des Zivilschutzes, das Hilfsgüter transportiert hatte und nun völlig zerschossen in der Ukraine liegt. Den Insassen sei Gott sei Dank nichts passiert, sagt er. Andere Fotos von zerstörten Gebieten, auch von Leichen, sind kaum erträglich. „Lemberg ist inzwischen als Hotspot der Flüchtlinge, die weiter nach Westeuropa wollen, zu trauriger Berühmtheit erlangt“, erzählen die beiden Männer. Auch wenn inzwischen viele wieder in ihre Heimat zurückkehrten.

Mitstreiter gesucht

Mitte März seien bereits die ersten sechs Transporter nach Lviv gefahren, der letzte vor 14 Tagen mit 40 Paletten Hilfsgütern. Kalkowski fährt jedes Mal mit, mit Helm und Schutzweste. Hat er Angst? „Ein bisschen vielleicht“, sagt er. Die Hilfsgüter werden in der Südpfalz gesammelt, gespendet von Privatleuten und von Geschäftsleuten aus der Region. „Man muss die Logistik und die Kontakte haben, damit die Sachen da ankommen, wo sie ganz dringend gebraucht werden“, sind sich die beiden Freunde einig.

Jetzt wollen sie die Hilfslieferungen verstärken und suchen weitere Mitstreiter. Das ist auch der Grund, warum sie sich erstmalig an die Öffentlichkeit wenden. Sie wollen ihr Netzwerk vergrößern. Mit Sach- und Geldspenden oder mit Lagerkapazitäten. Bisher sei die Unterstützung mit Hilfsgütern über rein private Kontakte gelaufen, sagen Hans-Ludwig Tillner und Slawomir Kalkowski. Der nächste Transport soll in der letzten Mai-Woche sein.

Schmerzmittel und Spritzen

Derzeit setzen sie Schwerpunkte für die Hilfen. „Viele Kinder und Frauen sind weg, es sind jetzt andere Dinge, die gebraucht werden“, ist die Erfahrung der beiden Freunde. Ganz wichtig sei Verbandsmaterial. „Auch abgelaufene Erste-Hilfe-Sets.“ Spritzen, Wundsalben, Schmerzmittel, Desinfektionsmittel, Verbandsmaterial. Dazu medizinisches Material, das nicht im normalen Handel erhältlich ist und das sie sich als Spenden von Krankenhäusern, Ärzten oder dem medizinische Großhandel wünschen. Die Liste kann bei Hans-Ludwig Tillner angefordert werden.

Ganz dringend würden auch Tourniquets, also Aderpressen, gebraucht. Sie seien ein lebenswichtiges Hilfsmittel, um eine Blutung durch Abbinden der arteriellen Blutzufuhr sofort zu stoppen. „Es ist ein einfaches Mittel, das hilft, Leben von verletzten Zivilisten und Soldaten zu retten“, sagt Slawomir Kalkowski.

„Gebraucht werden auch dringend Schuhe für die Soldaten, viele flicken ihr Schuhwerk schon mit Klebeband, aber es muss festes Schuhwerk sein“, informieren die Männer. Ebenfalls gebraucht wird Tierfutter für Hunde und Katzen, Halsbänder, Leinen und Transportkörbe, Hygieneartikel aller Art wie Seife und Waschmittel.

Info

Hilfsgüter können von Montag bis Freitag von 17 bis 18 Uhr in Landau, Kramstraße 21, bei Hans-Ludwig Tillner abgegeben werden. Wer sich ehrenamtlich engagieren will, kann ihn zur selben Zeit anrufen, Telefon 06341 9029920.

Spenden können auf das Konto der Rolf-Epple-Stiftung, IBAN: DE40 6409 0100 0445 5660 00, mit dem Verwendungszweck „Brücke nach Lviv“ überwiesen werden.

Auf Facebook: brueckenachlviv