Die Kriminalinspektion Landau hat einen neuen Leiter. Johannes Freundorfer, der seinen Dienst in der Südpfalz bereits Mitte Juli angetreten hat, wurde am Mittwoch von Polizeivizepräsident Andreas Sarter offiziell in sein Amt eingeführt. Der 41-Jährige aus Kaiserslautern ist seit 2003 im Polizeidienst in Rheinland-Pfalz und war zunächst in verschiedenen Funktionen bei der Bereitschaftspolizei und im Polizeipräsidium Westpfalz tätig. Dort war er von 2019 bis 2022 Leiter des Stabsbereiches Einsatz. Zuletzt leitete Freundorfer die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2. In Landau ist er Nachfolger von Alexander Welter, der nach acht Jahren von der Südpfalz nach Kaiserslautern wechselt, wo er die dortige Kriminalinspektion 2 leitet. Die rund 60 Mitarbeiter der Kriminalpolizei Landau mit Freundorfer an der Spitze sind zuständig für die Kreise SÜW und Germersheim sowie für die Stadt Landau.