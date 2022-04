Offenbach. Die Kakteenfreunde Südliche Weinstraße richten am 30. April und 1. Mai jeweils von 10 bis 17 Uhr in der Geflügelzuchthalle im Conrad-Rauh-Weg in der nähe des Stadions in Offenbach die Südpfälzer Kakteen- und Pflanzentage aus.

Die Veranstaltung des aktuell 22 Mitglieder zählenden Vereins mit Sitz in Offenbach gibt es schon seit über 30 Jahren. Die Aussteller kommen aus der näheren Umgebung, aber auch aus den Niederlanden. Sie bieten Kakteen, mediterrane Pflanzen, Raritäten, Steingartenpflanzen, Wasserpflanzen, Zubehör, Aloe-Vera-Produkte und kretische Spezialitäten an. Küche und Ausschank werden gerüstet sein. Es wird auch eine Tombola geben. Der Eintritt ist frei.