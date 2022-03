Das Ziel ist nun sicher. Der Hilfskonvoi aus der Südpfalz, den die RHEINPFALZ begleitet und der sich am Donnerstagmorgen auf den Weg Richtung Ukraine machen wird, wird die polnische Grenzstadt Przemysl ansteuern. Über 1300 Kilometer Fahrtstrecke erwartet das 18-köpfige Team bis dorthin. Rund 60 Tonnen Hilfsgüter von Kleidung über Hygieneartikeln und Lebensmitteln bis zu Rollstühlen werden in drei Lastern und einem Sprinter an eine Verladestation an der Grenze gebracht. Zahlreiche Bürger und Unternehmen haben sich an der Aktion einer privaten Hilfsinitiative beteiligt, die Sammelstellen in Landau, Annweiler, Germersheim, Offenbach und Haßloch eingerichtet hatte. Einer der 40-Tonner-Lkw, die am Donnerstag gegen 8 Uhr am Landauer neuen Messeplatz verabschiedet werden, wird Antikriegssymbole ganz plakativ auf der Strecke in die Welt tragen. Schüler aus Annweiler und der bekannte Graffiti-Künstler Frank Cmuchal haben die Plane des Sattelschleppers mit Friedenstauben und den Farben der ukrainischen Flagge bemalt. Den Konvoi begleiten ein Mannschaftssprinter und ein Reisebus, der auf der Rückfahrt Geflüchtete mitnehmen wird. Zunächst war unsicher, ob die Organisation vor Ort klappt. Nun berichtet Peter Grimm, Organisator aus Annweiler, glücklich: „Wir werden vor Ort erwartet. Wir werden 40 Menschen mitnehmen, die auf uns warten.“ Diese werden hier zunächst in die Erstaufnahmeeinrichtung in Speyer gebracht, wo sie auch medizinisch und psychologisch betreut werden können. Nachdem der Spendenkontostand am Montag bei rund 5500 Euro lag, war er nach dem RHEINPFALZ-Bericht einen Tag später bereits auf 11.000 Euro gewachsen. Überschuss, der nicht für den Kraftstoff benötigt wird, wird der Ukrainehilfe weitergeleitet. höj